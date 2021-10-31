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Число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек

ТАССиещё 2
23 минуты назад

Число россиян, отравившихся в четырехзвездном отеле красноморского курортного города Хургада, достигло 40 человек. По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам, сообщили в воскресенье ТАСС в Федерации туристических палат Египта.

Выросло число отравившихся россиян в Хургаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение", - сказал собеседник агентства, отметив, что состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет.

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Врачи могут отпустить их уже в понедельник.

Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил в воскресенье ТАСС, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal hotel, гости которого были госпитализированы из-за отравления.

"Туристов расселяют по другим гостиницам. Генконсульство отслеживает ситуацию", - сказал он.

В частности, дипломаты будут выяснять, только ли россияне отравились в гостинице.

Однако позднее стало известно, что по распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности и вряд ли откроется в ближайшее время.

"Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель "Ат-Таярин", - пояснили в Федерации туристических палат. - За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии".

9 августа этого года после шестилетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и египетскими курортами, закрытое после унесшей жизни 224 человек авиакатастрофы российского лайнера на Синае 31 октября 2015 года. Спрос на отдых на Красном море резко вырос. По данным туроператоров, на ноябрь в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе практически все забронировано. Вместе с тем многие туристы жалуются на плохой сервис и ухудшение качества обслуживания.

Происшествия,Виктор Воропаев,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,
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