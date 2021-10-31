Полицейский застрелил мужчину с ножом в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга совершил попытку напасть с ножом на сотрудников правоохранительных органов, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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В результате злоумышленник застрелен правоохранителями. Перед непосредственной атакой был осуществлен предупредительный выстрел со стороны полицейских.

В результате полученных при стрельбе ранений мужчина погиб. Инцидент случился у дома, из которого поступил вызов от одного из жильцов о том, что его супруга порезалась о стекла. При прибытии на место правоохранители заметили у входа в дом мужчину, который попытался скрыться. После того, как полицейские потребовали прекратить движение, неизвестный направился в их сторону с ножом в руках.

В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили сожительницу с множественными колото-резаными ранениями. Женщину направили в больницу. В настоящее время полицейские проверяют все обстоятельства случившегося.