Отель в Египте закрыли после массового отравления россиян

Санитарные власти египетского курорта хургада постановили закрыть на двое суток отель AMC Royal, в котором произошло массовое отравление российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в Хургаде Виктора Воропаева.

По словам родственников пострадавших, большинство тех, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, — дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Утром субботы постояльцев отеля начали увозить в местные больницы, где им ставят капельницы.