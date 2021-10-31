В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Отель в Хургаде закрыли после массового отравления российских туристов

Lenta.ruиещё 3
32 минуты назад

Санитарные власти египетского курорта хургада постановили закрыть на двое суток отель AMC Royal, в котором произошло массовое отравление российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в Хургаде Виктора Воропаева.

Отель в Египте закрыли после массового отравления россиян
Фото: ReutersReuters

По словам родственников пострадавших, большинство тех, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, — дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Утром субботы постояльцев отеля начали увозить в местные больницы, где им ставят капельницы.

По информации страховой компании, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

О массовом отравлении россиян в отеле в Хургаде стало известно в ночь на 31 октября. По последним данным, пострадали около 30 человек. Их госпитализировали, проводится медицинское обследование и лечение. Кроме того, принимаются правовые меры для выяснения всех обстоятельств этого инцидента. Остальных отдыхающих расселяют по другим гостиницам.
Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители