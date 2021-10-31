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Полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину в Петербурге

ТК «Звезда»иещё 4
41 минуту назад

В Санкт-Петербурге мужчина, совершивший попытку напасть с ножом на сотрудников полиции, был застрелен правоохранителями. Перед непосредственной атакой гражданина был осуществлен предупредительный выстрел.

Полицейский застрелил мужчину с ножом в Петербурге
Фото: shushary_story Марина Алиева Вконтактеshushary_story Марина Алиева Вконтакте

В результате полученных при стрельбе ранений злоумышленник погиб. Все произошло у дома, из которого поступил вызов от мужчины, сообщившего, что его супруга порезалась о стекла.

При прибытии на место происшествия сотрудники полиции заметили у входа в здание мужчину, который попытался скрыться от правоохранителей. После того, как полицейские предъявили требования прекратить движение человек направился в их сторону с ножом в руках. Об этом сообщает управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В квартире полицейские обнаружили сожительницу гражданина со множественными колото-резаными ранениями. Пострадавшая женщина была направлена в больницу. В настоящее время правоохранительные органы производят проверку всех обстоятельство случившегося.

Происшествия,Криминал,МВД,
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