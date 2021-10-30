Талибов обвинили в убийстве 13 человек на свадьбе

Бывший афганский вице-президент Амрулла Салех обвинил в субботу боевиков захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в убийстве 13 человек на свадебной церемонии в восточной провинции Нангархар.

Фото: Reuters Reuters

"Боевики "Талибана" убили 13 человек, чтобы заставить замолчать музыку на свадебной церемонии в Нангархаре. Мы не можем выразить свой гнев только осуждением. <...> Этот режим не продержится долго, но, к сожалению, до момента его уничтожения афганцы снова будут расплачиваться за него", - написал политик на своей странице в Twitter.

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Помимо этого, Салех в очередной раз обвинил руководство Пакистана в поддержке талибов с тем, чтобы они "уничтожали афганскую культуру" и "подменяли ее религиозным фанатизмом".

По данным Afghan Voice Agency, инцидент произошел в пятницу вечером в уезде Сурхруд, боевики "Талибана" открыли огонь по участникам свадебной церемонии из-за того, что там играла живая музыка. По данным источников агентства, в результате стрельбы погибли не менее двух человек, 10 получили ранения и были доставлены в местную больницу.

В начале октября созданное талибами министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналог существовавшего в 1996-2001 годах (когда радикалы находились у власти в Афганистане) органа с функциями исламской "полиции нравов" - установило правила проведения свадеб в стране, одно из которых запрещает наличие живой музыки во время торжеств.

Свадьба для многих афганцев считается главным событием в жизни и длится, как правило, три дня. В честь празднества, на котором иногда присутствуют до нескольких сотен гостей, традиционно накрывают богатые столы и готовят дорогие подарки, в зажиточных семьях это могут быть земельные участки, автомобили и даже дома.