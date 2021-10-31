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Украинский епископ избил соседей из-за русского языка

Lenta.ruиещё 2
24 минуты назад

В Киеве епископ раскольнической «Православной церкви Украины» избил супружескую пару соседей по многоквартирному дому. О случившемся сообщает интернет-портал «Факты».

Украинский епископ избил соседей из-за русского языка
Фото: ТАССТАСС

По информации медиа, конфликт разгорелся из-за громкого лая собаки соседей. Епископ напал на хозяйку питомца на улице и стал бить ее. Женщина объяснила, что даже не успела среагировать.

Затем священнослужитель церкви накинулся на супруга соседки, который пришел, чтобы разобраться в произошедшем и помочь жене. По словам киевлян, во второй раз причиной агрессии стал русский язык, на котором они говорили.

«Засланный? Сепаратист? Мне СБУ вызвать?», — процитировала пострадавшая епископа.

Ранее бывший депутат Верховной Рады, украинская националистка Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и умер из-за русского языка. «Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», — резюмировала она. Помимо этого, бывший парламентарий добавила, что ее Гоголь раздражает «на генном уровне», так как она никогда не понимала, почему «украинец пишет на русском языке».
Происшествия,Ирина Фарион,Николай Гоголь,Верховная Рада,СБУ,
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