Украинский епископ избил соседей из-за русского языка

По информации медиа, конфликт разгорелся из-за громкого лая собаки соседей. Епископ напал на хозяйку питомца на улице и стал бить ее. Женщина объяснила, что даже не успела среагировать.

Затем священнослужитель церкви накинулся на супруга соседки, который пришел, чтобы разобраться в произошедшем и помочь жене. По словам киевлян, во второй раз причиной агрессии стал русский язык, на котором они говорили.