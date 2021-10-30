Проникший в «красную зону» ради бабушки россиянин сообщил о ее смерти

Житель Томска Сергей, опубликовавший скандальные кадры из «красной зоны» Медсанчасти №2 в Томске, рассказал, что лечившаяся там его бабушка скончалась. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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«У меня умерла бабушка», - сообщил Сергей.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое молодым человеком в реанимационном отделении МСЧ №2 Томске, куда он проник под видом врача, предварительно переодевшись в защитную врачебную амуницию. На этот поступок его подтолкнуло то, что за его бабушкой в больнице не было надлежащего ухода.

Пожилая женщина попала в реанимацию с 18-процентным поражением легких и диагнозом коронавирус.

По словам Сергея, он нашел свою родственницу в фекалиях с сильно перетянутыми повязками и без кислородной маски. Он снял на видео, как сам меняет ей подгузники, обновляет противопролежневые повязки, а также кормит и успокаивает.

Сообщается, что молодой человек планировал забрать бабушку из лечебного учреждения, но она не дожила до этого момента.

Известно, что после публикации скандального видео в администрации Томской области организовали проверку методов лечения пожилой пациентки.