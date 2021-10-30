Проникший в «красную зону» ради бабушки россиянин сообщил о ее смерти

Житель Томска Сергей, опубликовавший скандальные кадры из «красной зоны» Медсанчасти №2 в Томске, рассказал, что лечившаяся там его бабушка скончалась. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«У меня умерла бабушка», - сообщил Сергей.
Ранее в соцсетях появилось видео, снятое молодым человеком в реанимационном отделении МСЧ №2 Томске, куда он проник под видом врача, предварительно переодевшись в защитную врачебную амуницию. На этот поступок его подтолкнуло то, что за его бабушкой в больнице не было надлежащего ухода.
Пожилая женщина попала в реанимацию с 18-процентным поражением легких и диагнозом коронавирус.
По словам Сергея, он нашел свою родственницу в фекалиях с сильно перетянутыми повязками и без кислородной маски. Он снял на видео, как сам меняет ей подгузники, обновляет противопролежневые повязки, а также кормит и успокаивает.
Сообщается, что молодой человек планировал забрать бабушку из лечебного учреждения, но она не дожила до этого момента.
Известно, что после публикации скандального видео в администрации Томской области организовали проверку методов лечения пожилой пациентки.
По данным канала, руководит МСЧ №2 Александр Холопов. В 2014 году он был уволен с поста главы департамента здравоохранения региона. Поводом тому стала публикация в сети фотографий разбросанных черных мешков в морге одной из больниц города.