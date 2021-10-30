Умерла бабушка переодевшегося медиком для ухода за ней россиянина

Житель Томска Сергей, который переоделся медиком и прошел в «красную зону» больницы ради ухода за бабушкой, заявил о ее смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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«У меня умерла бабушка», — приводит слова мужчины телеканал.

Россиянин рассказал, что сейчас находится в Москве, в столицу он привез кадры, сделанные в томском госпитале и вызывавшие резонанс в обществе. Его пожилая родственница осталась на лечении в больнице, куда он ранее проник, узнав, что она не получает должный уход. Внук умершей россиянки признался, что хотел вернуться в Томск и забрать бабушку из госпиталя.

По словам мужчины, изначально его 84-летняя бабушка попала в медучреждение с пневмонией, ее легкие были поражены на 18 процентов. Соседка по палате рассказала ему, что врачи не лечат и не кормят пенсионерку, а также не меняют ей подгузники. Тогда он переоделся в форму медика, проник в «красную зону» госпиталя и снял все происходящее на видео. Он также рассказал, что нашел пенсионерку в экскрементах, с сильно перетянутыми повязками и без кислородной маски.

После публикации видеозаписи с фактами ненадлежащего ухода за пациентами власти решили проверить организацию помощи больным COVID-19 в томском госпитале. При этом сами медики заявили, что пациентка получала полный комплекс лечения, за ней осуществлялся надлежащий уход, а ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Что касается самого россиянина, после скандальной истории он лишился работы. Теперь он опасается преследований со стороны силовиков.