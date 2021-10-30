В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Проникший в «красную зону» ради ухода за бабушкой россиянин сообщил о ее смерти

Lenta.ru
54 минуты назад

Житель Томска Сергей, который переоделся медиком и прошел в «красную зону» больницы ради ухода за бабушкой, заявил о ее смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Умерла бабушка переодевшегося медиком для ухода за ней россиянина
Фото: ТАССТАСС

«У меня умерла бабушка», — приводит слова мужчины телеканал.

Россиянин рассказал, что сейчас находится в Москве, в столицу он привез кадры, сделанные в томском госпитале и вызывавшие резонанс в обществе. Его пожилая родственница осталась на лечении в больнице, куда он ранее проник, узнав, что она не получает должный уход. Внук умершей россиянки признался, что хотел вернуться в Томск и забрать бабушку из госпиталя.

По словам мужчины, изначально его 84-летняя бабушка попала в медучреждение с пневмонией, ее легкие были поражены на 18 процентов. Соседка по палате рассказала ему, что врачи не лечат и не кормят пенсионерку, а также не меняют ей подгузники. Тогда он переоделся в форму медика, проник в «красную зону» госпиталя и снял все происходящее на видео. Он также рассказал, что нашел пенсионерку в экскрементах, с сильно перетянутыми повязками и без кислородной маски.

После публикации видеозаписи с фактами ненадлежащего ухода за пациентами власти решили проверить организацию помощи больным COVID-19 в томском госпитале. При этом сами медики заявили, что пациентка получала полный комплекс лечения, за ней осуществлялся надлежащий уход, а ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Что касается самого россиянина, после скандальной истории он лишился работы. Теперь он опасается преследований со стороны силовиков.

За жителя Томска заступилась телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, внука пожилой женщины уволили незаслуженно и в другой стране он был бы героем. Она назвала Сергея «простым мужчиной с огромным сердцем» и выразила надежду на то, что у него все наладится.

Происшествия,Ксения Собчак,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители