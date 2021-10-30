Умерла бабушка переодевшегося медиком для ухода за ней россиянина

Житель Томска Сергей, который переоделся медиком и прошел в «красную зону» больницы ради ухода за бабушкой, заявил о ее смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«У меня умерла бабушка», — приводит слова мужчины телеканал.
Россиянин рассказал, что сейчас находится в Москве, в столицу он привез кадры, сделанные в томском госпитале и вызывавшие резонанс в обществе. Его пожилая родственница осталась на лечении в больнице, куда он ранее проник, узнав, что она не получает должный уход. Внук умершей россиянки признался, что хотел вернуться в Томск и забрать бабушку из госпиталя.
По словам мужчины, изначально его 84-летняя бабушка попала в медучреждение с пневмонией, ее легкие были поражены на 18 процентов. Соседка по палате рассказала ему, что врачи не лечат и не кормят пенсионерку, а также не меняют ей подгузники. Тогда он переоделся в форму медика, проник в «красную зону» госпиталя и снял все происходящее на видео. Он также рассказал, что нашел пенсионерку в экскрементах, с сильно перетянутыми повязками и без кислородной маски.
После публикации видеозаписи с фактами ненадлежащего ухода за пациентами власти решили проверить организацию помощи больным COVID-19 в томском госпитале. При этом сами медики заявили, что пациентка получала полный комплекс лечения, за ней осуществлялся надлежащий уход, а ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.
Что касается самого россиянина, после скандальной истории он лишился работы. Теперь он опасается преследований со стороны силовиков.
За жителя Томска заступилась телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, внука пожилой женщины уволили незаслуженно и в другой стране он был бы героем. Она назвала Сергея «простым мужчиной с огромным сердцем» и выразила надежду на то, что у него все наладится.