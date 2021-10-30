Опубликовано полное видео задержания депутата Рашкина

«Известия» опубликовали видео первых минут задержания подозреваемого в незаконной охоте депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

На кадрах депутат показывает тушу зверя и ножи в своем автомобиле, а также заявляет, что нашел лося случайно.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области заявил на Рашкина в полицию.