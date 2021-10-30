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Опубликовано полное видео задержания депутата Рашкина

Ювелина Бернст
47 минут назад

«Известия» опубликовали видео первых минут задержания подозреваемого в незаконной охоте депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

На кадрах депутат показывает тушу зверя и ножи в своем автомобиле, а также заявляет, что нашел лося случайно.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области заявил на Рашкина в полицию.

Парламентария подозревают в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейдов услышали выстрелы на территории охотничьих угодий и вышли на автомобиль Рашкина, в котором обнаружили разделанную тушу лося

Происшествия,Видео,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,газета "Известия",
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