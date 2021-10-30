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Сотрудник Эрмитажа сломал нос заблудившемуся посетителю

Елена Прошина
55 минут назад

Сотрудник Санкт-Петербургского Государственного Эрмитажа жестоко избил посетителя. Сообщение об этом вместе с извинениями размещено на сайте культурного учреждения.

Фитнес-тренер Настя Миронова рассказала, что сотрудник «Эрмитажа» разбил лицо и сломал нос ее молодому человеку во время посещения музея.

«Сотрудники тоже максимальные звери. Человек захлебывается кровью, а ему говорят покинуть здание», — заявила девушка в своем Instagram.

Она рассказала, что перед нападением она и ее спутник стояли около выхода из экспозиции, намереваясь приобрести билеты для входа. Причин нападения сотрудника учреждения культуры на молодого человека она объяснить не может, зато упрекнула персонал «Эрмитажа» в отсутствии культуры и проявленной жестокости.

«Между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу», - говорится в сообщении на сайте «Эрмитажа».

В музее пояснили, что мужчина, ударивший посетителя, не занимается приемом гостей заведения и не является сотрудником службы музейной безопасности.

«Эрмитаж» принес извинения пострадавшему и посетителям, ставшим свидетелями драки. Сообщается, что сотрудник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В официальном заявлении музея говорится, что виновник инцидента объяснил свое поведение нервным состоянием в связи с пандемией коронавируса и изменившимся из-за этого режимом работы «Эрмитажа». Ведется служебное расследование инцидента.

Напомним, что теперь в музейные учреждения Санкт-Петербурга могут попасть лишь посетители с QR-кодом, свидетельствующем о пройденной вакцинации от COVID-19.

Происшествия,Видео,Эрмитаж,
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