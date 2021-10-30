На размещенных кадрах видно, как политика остановили правоохранительные органы и попросили его выйти из машины. В багажнике автомобиля при осмотре полицейский вместе с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области обнаружили убитого лося, топор и два ножа.

В ночь на 29 октября автомобиль депутата остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. Как объяснил Рашкин, он увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции. Однако позднее в лесу были найдены два чехла, в которых обнаружили карабин и аксессуары к оружию. Также там лежал охотничий билет на имя депутата.