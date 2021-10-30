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Появилось полное видео задержания подозреваемого в незаконной охоте Рашкина

Lenta.ru
13 минут назад

В сети появилось полное видео задержания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте. Запись опубликовали «Известия».

На размещенных кадрах видно, как политика остановили правоохранительные органы и попросили его выйти из машины. В багажнике автомобиля при осмотре полицейский вместе с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области обнаружили убитого лося, топор и два ножа.

В ночь на 29 октября автомобиль депутата остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. Как объяснил Рашкин, он увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции. Однако позднее в лесу были найдены два чехла, в которых обнаружили карабин и аксессуары к оружию. Также там лежал охотничий билет на имя депутата.

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В отношении Рашкина возбуждено уголовное дело по статье 258 статья УК РФ («Незаконная охота»), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до двух лет. Также в качестве наказания предусматриваются исправительные работы или лишение свободы.
Происшествия,Видео,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,МВД,газета "Известия",
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