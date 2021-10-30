В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Подробности гибели хоккеиста в Москве: «связался не с той компанией»

Майк Габриелян
19 минут назад

Погибший после падения с 25-го этажа хоккеист Иван Биткин в последнее время постоянно нуждался в деньгах. Он брал в долг у знакомых и обманывал их, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на знакомого спортсмена.

«Был такой грех у него». Знакомый рассказал о погибшем в Москве хоккеисте
Фото: МХЛМХЛ

«Уже как полгода минимум он занимал у всех деньги… обманывал своих друзей, пытаясь занять денег и не отдавал, был такой грех у него», - рассказал знакомый.

Он сказал, что не знает, что творилось с хоккеистом. Возможно, тот «связался не с той компанией или что ещё хуже». Знакомым Биткин говорил, что его мама попала в больницу или сам он угодил в аварию.

«Типа до вечера денег надо срочно занять, а с зарплаты вернёт с бонусами. У меня лично спрашивал 10 тысяч. Кого-то он опрокинул и на 50. Это то, что я по рассказам друзей слышал», - рассказал знакомый.

По его словам, профессиональные хоккеисты России хорошо знают друг друга, и утаить эти истории было нельзя.

Хоккеист погиб после падения с 25-го этажа в Москве

Сегодня ночью Иван Биткин упал с 25 этажа дома на Хорошевском шоссе в Москве. Спасти спортсмена не удалось: он скончался до приезда скорой. Хоккеисту было 25 лет.

СМИ выяснили подробности последних часов жизни спортсмена. Хоккеист вместе с подругой Мариной отправился в гости к приятелю Фурхаду. Компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент Иван стал вести себя агрессивно. Друзья не смогли успокоить молодого человека. В итоге он выпал из окна и упал на козырек технического этажа, сообщает РЕН ТВ.

Пока не поступало официальных комментариев о суициде или подозреваемых в преступлении.

Хоккеист Иван Биткин играл за клубы «Звезда» (Москва), нефтекамский «Торос»(Нетекамск) и китайский «Ценг Тоу». Молодой человек был воспитанником уфимского «Салавата Юлаева»

Происшествия,Иван Биткин,РЕН ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители