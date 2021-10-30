«Был такой грех у него». Знакомый рассказал о погибшем в Москве хоккеисте

Погибший после падения с 25-го этажа хоккеист Иван Биткин в последнее время постоянно нуждался в деньгах. Он брал в долг у знакомых и обманывал их, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на знакомого спортсмена.

Фото: МХЛ МХЛ

«Уже как полгода минимум он занимал у всех деньги… обманывал своих друзей, пытаясь занять денег и не отдавал, был такой грех у него», - рассказал знакомый.

Он сказал, что не знает, что творилось с хоккеистом. Возможно, тот «связался не с той компанией или что ещё хуже». Знакомым Биткин говорил, что его мама попала в больницу или сам он угодил в аварию.

«Типа до вечера денег надо срочно занять, а с зарплаты вернёт с бонусами. У меня лично спрашивал 10 тысяч. Кого-то он опрокинул и на 50. Это то, что я по рассказам друзей слышал», - рассказал знакомый.

По его словам, профессиональные хоккеисты России хорошо знают друг друга, и утаить эти истории было нельзя.

Сегодня ночью Иван Биткин упал с 25 этажа дома на Хорошевском шоссе в Москве. Спасти спортсмена не удалось: он скончался до приезда скорой. Хоккеисту было 25 лет.

СМИ выяснили подробности последних часов жизни спортсмена. Хоккеист вместе с подругой Мариной отправился в гости к приятелю Фурхаду. Компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент Иван стал вести себя агрессивно. Друзья не смогли успокоить молодого человека. В итоге он выпал из окна и упал на козырек технического этажа, сообщает РЕН ТВ.

Пока не поступало официальных комментариев о суициде или подозреваемых в преступлении.