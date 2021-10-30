Учительница российского лицея пригрозила детям расстрелом

Учительница одного из нижегородских лицеев пригрозила школьникам расстрелом за невыполнение домашнего задания. Ученики записали ее слова на диктофон. Запись монолога опубликовало издание «Репортер-НН».

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В интернете опубликована запись беседы преподавателя лицея №40 в Нижнем Новгороде с учениками по поводу невыполненного ими домашнего задания. Педагог поставила классу плохие отметки и дети пришли к ней просить о пересдаче. Запись получила известность в соцсетях 29 октября.

«Чего со мной встречаться-то? Там что, в тетради мозги прибавятся? Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять! Тогда будет и домашнее задание, и все!», - ответила ученикам преподаватель, имя которой не раскрывается.

После этого учительница сообщила им о том, что их ждет участь недалеких жителей других стран. По ее словам, за рубежом в школах мало чему учат, в результате дети там не знают даже обыкновенных дробей и вообще ничего не знают.

Также педагог лицея сделала вывод, что из-за этого в зарубежных странах нет теперь ни мужчин, ни женщин нет, а имеется только лишь «средний пол».