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Нижегородский педагог заявила ученикам, что их нужно расстреливать

Елена Прошина
27 минут назад

Учительница одного из нижегородских лицеев пригрозила школьникам расстрелом за невыполнение домашнего задания. Ученики записали ее слова на диктофон. Запись монолога опубликовало издание «Репортер-НН».

Учительница российского лицея пригрозила детям расстрелом
Фото: ТАССТАСС

В интернете опубликована запись беседы преподавателя лицея №40 в Нижнем Новгороде с учениками по поводу невыполненного ими домашнего задания. Педагог поставила классу плохие отметки и дети пришли к ней просить о пересдаче. Запись получила известность в соцсетях 29 октября.

«Чего со мной встречаться-то? Там что, в тетради мозги прибавятся? Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять! Тогда будет и домашнее задание, и все!», - ответила ученикам преподаватель, имя которой не раскрывается.

После этого учительница сообщила им о том, что их ждет участь недалеких жителей других стран. По ее словам, за рубежом в школах мало чему учат, в результате дети там не знают даже обыкновенных дробей и вообще ничего не знают.

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Также педагог лицея сделала вывод, что из-за этого в зарубежных странах нет теперь ни мужчин, ни женщин нет, а имеется только лишь «средний пол».

Сообщается, что департамент образования Нижнего Новгорода уже ознакомился с записью беседы преподавателя лицея №40 с учениками и занимается этой ситуацией.

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