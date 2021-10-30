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Массовое ДТП с машиной ДПС в  Липецке попало на видео

Александр Кузьмин
50 минут назад

В Липецке произошло массовое ДТП с семью автомобилями, повреждена в том числе машина ДПС. Момент столкновения машин попал на видео, его публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как в припаркованную недалеко от перекрестка полицейскую машину Lada Granta сзади на большой скорости врезаются BMW и Chevrolet Lacetti. В итоге от сильного удара автомобиль отлетает на большое расстояние и задевает еще несколько машин. На кадрах, которые были сняты после аварии, заметно, что машина ДПС сильно пострадала, у нее смят багажник.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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