Массовое ДТП с машиной ДПС в  Липецке попало на видео

На кадрах видно, как в припаркованную недалеко от перекрестка полицейскую машину Lada Granta сзади на большой скорости врезаются BMW и Chevrolet Lacetti. В итоге от сильного удара автомобиль отлетает на большое расстояние и задевает еще несколько машин. На кадрах, которые были сняты после аварии, заметно, что машина ДПС сильно пострадала, у нее смят багажник.