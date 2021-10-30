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СКР проверит сообщение о пленении 37 россиян солдатами ВСУ

Lenta.ru
1 час назад

Следственный комитет России (СКР) проверит сообщение о 37 россиянах, которых солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен в находящемся в «серой зоне» селе Старомарьевка в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РЕН ТВ.

СКР проверит сообщение о пленении 37 россиян солдатами ВСУ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Главное следственное управление СКР уточняет информацию по украинским силовикам, которые «после проведения массированных артиллерийских обстрелов» удерживают в плену 37 российских граждан. По данным Петренко, известно также об изъятии паспортов РФ и «иных насильственных действиях», совершенных в отношении россиян.

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Петренко добавила, что солдаты ВСУ систематически не соблюдают договоренности сторон, в том числе положения, прописанные в Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

При подтверждении информации о пленении россиян СКР должен потребовать завести дело по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») УК РФ. Помимо этого, будут приняты меры по установлению лиц, причастных неправомерным действиям, и их объявят в розыск, уточнила официальный представитель ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о солдатах ВСУ, пленивших 37 россиян. По ее словам, МИД продолжит следить за развитием событий. В ведомстве будут делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, «где бы они ни находились, в том числе в Донбассе».

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