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Мобильный госпиталь для больных коронавирусом развернули в Херсонской области. Видео

Александр Кузьмин
23 минуты назад

Мобильный госпиталь для больных коронавирусом на 120 койко-мест был развернут сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в понедельник в Херсонской области.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что госпиталь разместили на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.

Мобильный госпиталь представляет из себя 35 палаток и модулей, 24 из них предназначены для пациентов и блока интенсивной терапии. Сообщается, что госпиталь работает в автономном режиме, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

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