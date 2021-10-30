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Четверо детей и двое взрослых сгорели в пожаре на Чукотке

Ювелина Бернст
1 час назад

В селе Инчуон в Чукотском автономном округе во время пожара погибли четверо малолетних детей и две женщины. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Чукотскому автономному округу.

Четверо детей и двое взрослых сгорели в пожаре на Чукотке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возгорание произошло в ночь на 30 октября в одной из квартир одноэтажного жилого дома на улице Школьная.

В огне погибли четверо детей в возрасте от 1 года до 6 лет и две женщины в возрасте 49 лет.

СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверку также начала региональная прокуратура.

Накануне погибли двое взрослых и пострадали трое детей от 4 до 9 лет в пожаре в многоквартирном жилом доме в якутском селе Верхневилюйск.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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