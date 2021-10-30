В бельгийском городе Лёвен автомобиль опрокинулся с разводного моста. Находившаяся в машине супружеская пара с ребёнком получили травмы. Момент происшествия попал на видео, передаёт Telegram-канал SHOT.

Как отмечается, автомобиль не успел пересечь мост, когда тот начал подниматься, чтобы пропустить корабль через небольшой канал. На какое-то время автомобиль завис почти перпендикулярно земле, после чего упал вниз и перевернулся на крышу. Пассажиры авто получили лёгкие травмы и были доставлены в больницу. По некоторым данным, пострадавшему ребёнку - полтора года.