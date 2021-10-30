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Мошенники начали использовать вакцинацию от коронавируса для обмана россиян

Lenta.ru
2 часа назад

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, в котором они используют вакцинацию от коронавируса в качестве предлога для проникновения в дом. Об этом сообщает газета «Известия».

Мошенники стали использовать вакцинацию для обмана
Фото: Jorge Gil / Keystone Press Agency / Global Look PressJorge Gil / Keystone Press Agency / Global Look Press

Псевдоврачи приходят домой — в основном к пожилым людям — и предлагают им сделать прививку от коронавируса на дому, после чего обворовывают их квартиру. Случаи такого обмана были замечены на Среднем Урале.

В качестве примера приводится случай с 83-летней жительницей Сысерти. К ней пришли две женщины, которые представились медработницами. Пока россиянка разговаривала на кухне с одной из них, вторая злоумышленница незаметно прошла в спальню и украла оттуда 500 тысяч рублей, отложенные на черный день.

Медицинский юрист Асад Юсуфов отметил, что вакцинация на дому может проводится с рядом оговорок. Так, осуществлять ее могут только мобильные медицинские бригады. Ответственность за обоснованность допуска к вакцинации в этом случае будет лежать на враче или фельдшере.

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