Ударившего московского полицейского бармена арестовали

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца бармена, который ударил стулом полицейского. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: Telegram-канал SHOT Telegram-канал SHOT

В ночь на 28 октября полицейские проводили рейд, в ходе которого обнаружили бар, работавший после полуночи, и решили составить на него протокол. 30-летний бармен заведения не согласился закрыть заведение и ударил силовика стулом. Дебошира задержали, он оказался родом из Вологодской области.

В комментариях большинство пользователей сети осудило поведения бармена: «Хотелось написать, чтобы другим дебилам неповадно было. Но учитывая количество новостей на эту тему, дебилы, видимо, к аналитике не склонны», «Одобрять такое поведение этого бармена — это, конечно, за гранью. Нашелся второй Кокорин», «Сегодня мента стулом, завтра — жену».