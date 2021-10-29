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Россиянин устроил дебош из-за решения о депортации из Египта

Елена Прошина
1 час назад

Российский турист устроил истерику на борту самолета авиакомпании «Россия» из-за решения сотрудников аэропорта Египта о его депортации из страны. Об этом сообщил «РЕН ТВ».

По данным телеканала, в отпуск в Египет россиянин полетел вместе с семьей. Еще до прибытия в Хургаду мужчина утром 29 октября начал употреблять алкоголь и потерял паспорт. В Египте из-за этого турист не смог пройти пограничный контроль и сотрудники аэропорта приняли решение вернуть россиянина на родину. Мужчину посадили на борт самолета авиакомпании «Россия», летевшего в Москву. Россиянин задержал рейс на три часа, устроив истерику, которую засняли другие пассажиры.

Россияне предались страсти на борту самолета

На видео у мужчины связаны руки и ноги и лежит он на полу самолета. Россиянин утверждает, что его паспорт отобрали в аэропорту и он его не терял, а затем «скрутили ни за что». Турист также умоляет пассажиров, бортпроводников и египетских сотрудников аэропорта оставить его в стране. Из всего видео становится понятно, что депортировали только мужчину, его семьи в самолете нет.

В беседе с «РЕН ТВ» россиянин также сказал, что «не устраивал никаких дебошей». В настоящее время он находится в Москве.

Происшествия,Видео,Авиакомпания Россия,РЕН ТВ,
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