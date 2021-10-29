Силовики провели спецоперацию в колонии в Калужской области

Ранее в колонии была выявлена ячейка запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), члены группировки нарушали порядок колонии, препятствовали работе надзирателей, отказывались выполнять их требования.

В ходе спецоперации оперативники обнаружили тайники представителей АУЕ с мобильными телефонами, заточками и «черной бухгалтерией» с данными о пополнении финансами так называемого «общака».

В отношении выявленных членов группировки возбуждены уголовные дела по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации. В отношении лидеров ячейки также возбуждены дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Расследованием дела занимается управление СК России по Калужской области.

23 октября двое заключенных калужской ИК № 3 нанесли себе порезы в знак протеста против того, что им не оказывается медицинская помощь и не выдаются лекарства. Обоим пострадавшим была оказана медпомощь, их доставили в больницу. Сейчас осужденные находятся в ШИЗО, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает издание Kaluganews, инциденту предшествовали беспорядки в ШИЗО, которые заключенные устроили в ответ на масштабные обыски. Также СМИ сообщали, что заключенные предприняли попытку объявить массовую голодовку, однако официальные источники эту информацию не подтвердили.