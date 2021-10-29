В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.79
Войти в почту

Силовики провели спецоперацию в колонии в Калужской области

Вероника Полынина
11 минут назад

Оперативники ФСБ, Следственного комитета России и ФСИН провели совместную операцию в исправительной колонии строгого режима №3 в Калужской области, сообщает телеграм-канал «Честный детектив».

Ранее в колонии была выявлена ячейка запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), члены группировки нарушали порядок колонии, препятствовали работе надзирателей, отказывались выполнять их требования.

Силовики подавили бунт в колонии во Владикавказе

В ходе спецоперации оперативники обнаружили тайники представителей АУЕ с мобильными телефонами, заточками и «черной бухгалтерией» с данными о пополнении финансами так называемого «общака».

В отношении выявленных членов группировки возбуждены уголовные дела по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации. В отношении лидеров ячейки также возбуждены дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Расследованием дела занимается управление СК России по Калужской области.

23 октября двое заключенных калужской ИК № 3 нанесли себе порезы в знак протеста против того, что им не оказывается медицинская помощь и не выдаются лекарства. Обоим пострадавшим была оказана медпомощь, их доставили в больницу. Сейчас осужденные находятся в ШИЗО, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает издание Kaluganews, инциденту предшествовали беспорядки в ШИЗО, которые заключенные устроили в ответ на масштабные обыски. Также СМИ сообщали, что заключенные предприняли попытку объявить массовую голодовку, однако официальные источники эту информацию не подтвердили.

Проверкой ИК №3 занялась прокуратура Калужской области.

Происшествия,Видео,ФСИН,ФСБ,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители