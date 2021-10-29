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ФСБ провела спецоперацию в колонии Калужской области

Lenta.ruиещё 1
54 минуты назад

ФСБ, СКР и ФСИН провели спецоперацию в исправительной колонии №3 и выявили запрещенное в России экстремистское движение «АУЕ». Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив».

ФСБ провела спецоперацию в колонии Калужской области
Фото: Telegram-канал «Честный Детектив»Telegram-канал «Честный Детектив»

По данным канала, инициатором операции оперативных мероприятий выступил ФСИН. Участники запрещенной организации препятствовали работе администрации колонии и нарушали режим.

В ходе обысков у заключенных обнаружили тайники, из которых изъяли мобильные телефоны, заточки и записи о пополнении воровского общака (казны). В отношении участников движения возбуждены дела по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), а на лидеров ячейки также завели дела по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Происшествия,ФСИН,ФСБ,СКР,
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