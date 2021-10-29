ФСБ провела спецоперацию в колонии Калужской области

ФСБ , СКР и ФСИН провели спецоперацию в исправительной колонии №3 и выявили запрещенное в России экстремистское движение «АУЕ». Об этом сообщает Telegram -канал «Честный детектив».

В ходе обысков у заключенных обнаружили тайники, из которых изъяли мобильные телефоны, заточки и записи о пополнении воровского общака (казны). В отношении участников движения возбуждены дела по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), а на лидеров ячейки также завели дела по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).