В Нижневартовске избили участницу шоу «Пацанки»

Как сообщает телеграм-канал Mash, в магазине к Ксении и ее мужу подошли неизвестные нетрезвые девушки и «в грубой форме, с матами» попросили сфотографироваться. Когда Ксения им отказала, они начали ее оскорблять и унижать, препятствовать ее движению и хватать за одежду.