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«Ты что такая борзая?». В Нижневартовске избили участницу шоу «Пацанки»

Вероника Полынина
30 минут назад

Участницу шоу «Пацанки» Ксению Булат избили в Нижневартовске.

В Нижневартовске избили участницу шоу «Пацанки»
Фото: InstagramInstagram

Как сообщает телеграм-канал Mash, в магазине к Ксении и ее мужу подошли неизвестные нетрезвые девушки и «в грубой форме, с матами» попросили сфотографироваться. Когда Ксения им отказала, они начали ее оскорблять и унижать, препятствовать ее движению и хватать за одежду.

«Я оттолкнула ту, которая меня дергала, и у нас завязалась драка», - рассказала Булат.

Муж «пацанки» попытался вступиться за нее, оттащил нападавших девушек и вызвал полицию.

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В результате драки Ксения получила повреждение пальца.

«Возможно, это не так критично, но, тем не менее, очень неприятно», - резюмировала она.

Ранее в Москве избили участницу второго сезона шоу «Пацанки» Татьяну Бурую. В результате происшествия девушку госпитализировали в ГКБ им. Боткина. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму грудного отдела позвоночника. Полиция возбудила уголовное дело.

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