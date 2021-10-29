В Нижневартовске избили участницу шоу «Пацанки»

Участницу шоу «Пацанки» Ксению Булат избили в Нижневартовске.
Как сообщает телеграм-канал Mash, в магазине к Ксении и ее мужу подошли неизвестные нетрезвые девушки и «в грубой форме, с матами» попросили сфотографироваться. Когда Ксения им отказала, они начали ее оскорблять и унижать, препятствовать ее движению и хватать за одежду.
«Я оттолкнула ту, которая меня дергала, и у нас завязалась драка», - рассказала Булат.
Муж «пацанки» попытался вступиться за нее, оттащил нападавших девушек и вызвал полицию.
В результате драки Ксения получила повреждение пальца.
«Возможно, это не так критично, но, тем не менее, очень неприятно», - резюмировала она.
Ранее в Москве избили участницу второго сезона шоу «Пацанки» Татьяну Бурую. В результате происшествия девушку госпитализировали в ГКБ им. Боткина. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму грудного отдела позвоночника. Полиция возбудила уголовное дело.