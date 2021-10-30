Житель Москвы устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Египта в Россию. Бортпроводникам пришлось связать мужчину ремнями безопасности, после чего снять с рейса. Видеозапись в места инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

По данным источника, в аэропорту Хургады у мужчины возникли проблемы во время пересечения границы из-за отсутствия паспорта. Его супругу и ребенка пограничники пропустили, а вот самого мужчину решили депортировать в Россию. Оказалось, что дебоширом является 36-летний заместитель директора московского парка «Фили» Антон Лапырин.

В результате неадекватного поведения мужчины, отправление самолета было задержано на три часа. Командир воздушного судна принял решение снять его с рейса. Сейчас москвич находится в международной зоне аэропорта Хургады из-за утерянных документов.