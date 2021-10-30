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Замдиректора московского парка «Фили» сняли с борта самолета за дебош

Мослентаиещё 3
37 минут назад

Житель Москвы устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Египта в Россию. Бортпроводникам пришлось связать мужчину ремнями безопасности, после чего снять с рейса. Видеозапись в места инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

По данным источника, в аэропорту Хургады у мужчины возникли проблемы во время пересечения границы из-за отсутствия паспорта. Его супругу и ребенка пограничники пропустили, а вот самого мужчину решили депортировать в Россию. Оказалось, что дебоширом является 36-летний заместитель директора московского парка «Фили» Антон Лапырин.

Россияне предались страсти на борту самолета

В результате неадекватного поведения мужчины, отправление самолета было задержано на три часа. Командир воздушного судна принял решение снять его с рейса. Сейчас москвич находится в международной зоне аэропорта Хургады из-за утерянных документов.

Ранее стало известно, что пассажиров рейса авиакомпании по маршруту Москва — Сочи досмотрели стюардессы вместе с полицейскими. Бортпроводники решили, что кто-нибудь из летевших бизнес-классом мог быть причастен в пропаже пледа.

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