Депутата Рашкина доставили в прокуратуру

Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин был доставлен в прокуратуру Саратовской области. Предположительно он прибыл из-за расследования по делу о незаконной охоте на лося в Лысогорском районе.

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Член КПРФ зашел в здание в сопровождении нескольких человек - это могут быть адвокаты депутат или его сопартийцы, однако достоверной информации об этом нет.