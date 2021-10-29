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Депутата Рашкина доставили в прокуратуру

ТК «Звезда»
22 минуты назад

Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин был доставлен в прокуратуру Саратовской области. Предположительно он прибыл из-за расследования по делу о незаконной охоте на лося в Лысогорском районе.

Депутата Рашкина доставили в прокуратуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Член КПРФ зашел в здание в сопровождении нескольких человек - это могут быть адвокаты депутат или его сопартийцы, однако достоверной информации об этом нет.

Ранее в багажнике Рашкина обнаружили тушу лося, на которого мог охотиться депутат. В его отношении был составлен административный протокол. СК РФ начала расследование уголовного дело по факту охоты, изучается причастность Рашкина к данному инциденту.

Происшествия,Валерий Рашкин,КПРФ,Генпрокуратура РФ,Госдума,СКР,
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