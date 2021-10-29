ФСБ задержала назвавшегося другом Галявиева студента

Сотрудники ФСБ задержали студента ростовского вуза, который назвал себя другом устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева, за призывы в соцсетях совершить массовый расстрел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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Уточняется, что первокурсник написал на своей странице в соцсети о необходимости расстрелять преподавателей и студентов. В посте он также упомянул, что является другом Галявиева.

Собеседник агентства отметил, что оружия у автора сообщения не было. Сам студент заявил, что хотел пошутить над однокурсниками.