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ФСБ задержала назвавшегося другом Галявиева студента

Lenta.ru
31 минуту назад

Сотрудники ФСБ задержали студента ростовского вуза, который назвал себя другом устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева, за призывы в соцсетях совершить массовый расстрел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

ФСБ задержала назвавшегося другом Галявиева студента
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Уточняется, что первокурсник написал на своей странице в соцсети о необходимости расстрелять преподавателей и студентов. В посте он также упомянул, что является другом Галявиева.

Собеседник агентства отметил, что оружия у автора сообщения не было. Сам студент заявил, что хотел пошутить над однокурсниками.

«Уголовное дело не возбуждалось. Обошлись профилактическими мероприятиями, студента планируется отчислить из университета», — заключил источник.

Происшествия,Ильназ Галявиев,ФСБ,
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