Приговор блогеру Бобиеву сочли слишком мягким

Председатель «Союза таджикистанцев России» Абдулло Давлатов заявил, что блогер Руслан Бобиев заслуживает более строгого наказания, нежели 10 месяцев в колонии общего режима. Как он заявил в интервью радио «Говорит Москва», его соотечественнику попался «добрый прокурор или хороший судья».

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«Ему много чего можно было вменить. Например, за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, оскорбление чувств верующих, нарушение общественного порядка, разжигание межнационального конфликта, о чести мундира вроде ещё есть статья. Я бы по максимуму ему вменял, чтобы ему подобным неповадно было. Его поведение меня, как таджика и мусульманина в первую очередь, оскорбляет», — заявил Давлатов.

Напомним, что Руслан Бобиев опубликовал в соцсетях провокационное фото, на котором его подруга Анастасия Чистова имитировала сексуальные действия на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка была одета в куртку с надписью «Полиция».

При задержании Бобиев и Чистова сопротивлялись, однако после блогер записал ряд видео, на которых извинялся за поступок и просил депортировать его в Таджикистан, откуда он приехал в Москву.

Полиция вменила иностранцу и его подруге ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), а также ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Суд арестовал Бобиева и Чистову на 10 суток, а также приговорил таджика к депортации.