Приговор блогеру Бобиеву сочли слишком мягким

Председатель «Союза таджикистанцев России» Абдулло Давлатов заявил, что блогер Руслан Бобиев заслуживает более строгого наказания, нежели 10 месяцев в колонии общего режима. Как он заявил в интервью радио «Говорит Москва», его соотечественнику попался «добрый прокурор или хороший судья».
«Ему много чего можно было вменить. Например, за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, оскорбление чувств верующих, нарушение общественного порядка, разжигание межнационального конфликта, о чести мундира вроде ещё есть статья. Я бы по максимуму ему вменял, чтобы ему подобным неповадно было. Его поведение меня, как таджика и мусульманина в первую очередь, оскорбляет», — заявил Давлатов.
Напомним, что Руслан Бобиев опубликовал в соцсетях провокационное фото, на котором его подруга Анастасия Чистова имитировала сексуальные действия на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка была одета в куртку с надписью «Полиция».
При задержании Бобиев и Чистова сопротивлялись, однако после блогер записал ряд видео, на которых извинялся за поступок и просил депортировать его в Таджикистан, откуда он приехал в Москву.
Полиция вменила иностранцу и его подруге ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), а также ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Суд арестовал Бобиева и Чистову на 10 суток, а также приговорил таджика к депортации.
Позднее блогера и его подругу осудили на 10 месяцев колонии. Теперь выдворение из страны его ждет после отбывания срока.