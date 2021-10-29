Блогер отреагировал на приговор за скандальное фото у Покровского собора

Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев, осужден на 10 месяцев колонии за фото провокационного характера на фоне храма Василия Блаженного, приговор он обжаловать не будет и наказание примет, заявила его адвокат Надежда Федосеева.

Фото: Соцсети Соцсети

«Приговор он воспринял нормально, хотя, наверное, расстроился, все-таки колония общего режима», – цитирует юриста РИА Новости.

По ее словам, обжаловать приговор юноша не будет, ошибку свою понял и просит прощения. Адвокат другой осужденной по этому же делу Анастасии Чистовой Юлия Помелова сообщила, что ее подзащитная намерена оспорить решение суда. Ранее суд обязал Бобиева покинуть территорию России.

Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил парня и девушку к 10 месяцам колонии общего режима после публикации фото. На изображении Бобиев стоит на фоне храма, а девушка сидит перед ним в коленопреклоненной позе.

Блогер раскаялся после задержания, пообещав «так больше не делать». Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства: девушку за невыполнение требований сотрудника полиции, а блогера за нарушение правил въезда.