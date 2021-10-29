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Появилось видео первых минут задержания депутата Рашкина

Александр Кузьмин
13 минут назад

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан в ночь на пятницу в Саратовской области. В его автомобиле была обнаружена туша лося. Кадры первых минут инцидента публикуют новостные Telegram-каналы. На них видно, как народный избранник выходит из машины.

«А что это у вас? Кровь? Руку порезали? И тряпка в крови», – комментируют увиденное инспекторы.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконной охоте. Об этом говорится в сообщении СУ СК России по Саратовской области.

«Согласно материалам уголовного дела, 29 октября 2021 года около 2 часов 30 минут на открытом участке местности в четырех километрах от р.п. Лысые Горы Лысогорского района в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов была совершена незаконная добыча одной особи дикого животного (лося)», – уточняет ведомство.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность к совершению противоправного деяния депутата Государственной Думы Валерия Рашкина.

Происшествия,Видео,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,СКР,
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