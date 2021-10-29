Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан в ночь на пятницу в Саратовской области. В его автомобиле была обнаружена туша лося. Кадры первых минут инцидента публикуют новостные Telegram-каналы. На них видно, как народный избранник выходит из машины.