Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан в ночь на пятницу в Саратовской области. В его автомобиле была обнаружена туша лося. Кадры первых минут инцидента публикуют новостные Telegram-каналы. На них видно, как народный избранник выходит из машины.
«А что это у вас? Кровь? Руку порезали? И тряпка в крови», – комментируют увиденное инспекторы.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконной охоте. Об этом говорится в сообщении СУ СК России по Саратовской области.
«Согласно материалам уголовного дела, 29 октября 2021 года около 2 часов 30 минут на открытом участке местности в четырех километрах от р.п. Лысые Горы Лысогорского района в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов была совершена незаконная добыча одной особи дикого животного (лося)», – уточняет ведомство.
Сейчас правоохранители устанавливают причастность к совершению противоправного деяния депутата Государственной Думы Валерия Рашкина.