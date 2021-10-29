Полицейских отправили в колонию за смерть отца чемпиона ММА

В Подмосковье суд отправил в колонию трех бывших оперуполномоченных отдела полиции №2 подмосковного города Орехово-Зуево за избиение до смерти 46-летнего мужчины. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

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Установлено, что 11 апреля 2019 года трое лейтенантов полиции возле дома на улице Гагарина напали на уроженца Дагестана, наносили ему удары по телу и голове. Избив мужчину, они скрылись. Россиянина доставили в больницу, где через неделю он скончался.