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В Москве опечатали магазин "Дикси" из-за непривитого сотрудника

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

В Москве, по адресу ул. Белореченская N 36/3, сотрудники Роспотребнадзора опечатали магазин "Дикси" из-за множественного нарушения санитарных норм, сообщается на сайте ведомства. Среди нарушений - отсутствие контроля за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции, а также контроля за наличием масок у посетителей магазина.

В Москве опечатали магазин "Дикси"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, сотрудники магазина не предлагали посетителям без масок бесплатные средства защиты, а один из сотрудников кассы оказался не привит от коронавируса. Также проверка Роспотребнадзора выявила хранение моющих средств для уборки торгового зала рядом с пищевыми продуктами, в потолке и стенах были обнаружили повреждения и щели.

Кроме того, было выявлено несколько других существенных нарушений.

"Материалы подготовлены для передачи в Люблинский районный суд города Москвы", - указано в сообщении.

Ранее в Петербурге из-за несоблюдения ограничительных мер опечатали шесть баров.

Происшествия,Дикси,Роспотребнадзор,
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