Жительница Испании въехала на автомобиле в магазин после того, как продавец потребовал надеть защитную маску. Инцидент произошел в цветочном салоне города Малаги . Соответствующие кадры появились в YouTube.

Женщина разозлилась, когда в торговой точке ее попросили надеть на лицо защитное средство. Она вышла на улицу, села в свою машину и въехала на ней в помещение магазина, чем вызвала переполох. На крики других посетителей заведения тут же прибыл патруль нацгвардии.