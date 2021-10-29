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Автомобилистка въехала в магазин из-за требований надеть маску. Видео

Александр Кузьмин
47 минут назад

Жительница Испании въехала на автомобиле в магазин после того, как продавец потребовал надеть защитную маску. Инцидент произошел в цветочном салоне города Малаги. Соответствующие кадры появились в YouTube.

Женщина разозлилась, когда в торговой точке ее попросили надеть на лицо защитное средство. Она вышла на улицу, села в свою машину и въехала на ней в помещение магазина, чем вызвала переполох. На крики других посетителей заведения тут же прибыл патруль нацгвардии.

В результате случившегося никто не пострадал. Однако есть вероятность, что поступок автомобилистки может обернуться для нее уголовным делом.

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