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Блогера-сталкера Пыжа приговорили к пяти годам колонии по делу о незаконном доступе к гостайне

Агентство «Москва»
17 минут назад

Московский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера-сталкера Андрея Пыжа (Urbanturizm или МШ), его признали виновным по делу о незаконном доступе к гостайне. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Блогера Пыжа приговорили к колонии по делу о гостайне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщил собеседник агентства.

В прокуратуре добавили, что блогер получил секретные сведения про конструктивные особенности и технические системы некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе.

Об аресте Пыжа стало известно в начале августа 2020 года. С санкции суда блогеру была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО «Лефортово». Мужчине предъявлено было обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ»).

Пыж известен как блогер, он посещал атомные электростанции и различные заброшенные объекты. У его канала Urbanturizm на YouTube более 780 тыс. подписчиков.

Происшествия,ФСИН,СИЗО "Лефортово",Мосгорсуд,Генпрокуратура РФ,
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