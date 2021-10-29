Блогера Пыжа приговорили к колонии по делу о гостайне

Московский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера-сталкера Андрея Пыжа (Urbanturizm или МШ), его признали виновным по делу о незаконном доступе к гостайне. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщил собеседник агентства.

В прокуратуре добавили, что блогер получил секретные сведения про конструктивные особенности и технические системы некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе.

Об аресте Пыжа стало известно в начале августа 2020 года. С санкции суда блогеру была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО «Лефортово». Мужчине предъявлено было обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ»).