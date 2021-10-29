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Россиянка разбила стекло такси за отказ везти ее бесплатно. Видео

Александр Кузьмин
55 минут назад

Россиянка разбила лобовое стекло в автомобиле такси из-за отказа водителя везти ее бесплатно. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне», опубликовавший видео произошедшего в Крыму инцидента.

Женщина находилась в гостях, и для поездки домой ей вызвали такси. Однако пассажирка заявила извозчику, что оплачивать его услуги она не намерена. Таксист с таким «предложением» клиентки не согласился, после чего разъяренная дама накинулась на него и расцарапала ему лицо. Досталось и транспортному средству: дебоширка расколотила стекло машины.

На попытки друзей уговорить таксиста увезти разгневанную россиянку, мужчина ответил категорическим отказом.

«Я не буду ее везти! Она мне глаза выколупывает!», – заявил водитель и потребовал вызвать полицию.

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