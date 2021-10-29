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Адвокаты родственников погибших в катастрофе MH17 сообщили о слежке

Слово и Дело
13 минут назад

Защитники, выступающие на стороне родных пострадавших при катастрофе MH17,объявили о преследовании. По словам адвокатов, неизвестные мужчины в солнцезащитных очках начали следить за ними.

Адвокаты родственников погибших в катастрофе MH17 сообщили о слежке
Фото: Prt Scr courtmh17.comPrt Scr courtmh17.com

Трагедия произошла в 2014 году в Донбассе. Тогда рухнул Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. Судно направлялось из Амстердама в Куала-Лумпур, расследование по делу ведут голландские следователи. Нацкоординатор по борьбе с терроризмом и безопасностью (NCTV) страны заявил, адвокатов истцов якобы могут запугивать.

Структура после обращений предложила юристам программу защиты, отмечают местные средства массовой информации. По словам защитников, слежка началась после того момента, как они стали представлять интересы родственников погибших на рейсе малайзийской авиакомпании.

Адвокаты семей жертв MH17 сделали неожиданное заявление о преследовании неизвестными в темных очках. Один из юристов подчеркнул, он видел двух странных мужчин с соответствующими атрибутами. Местные журналисты сообщили о существовании четырех подобных случаев.

Ранее стало известно о личности погибшего свидетеля, связанного с делом MH17. Скончавшийся был военным экспертом, а его смерть произошла на фоне данных об ухудшающемся здоровье.

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