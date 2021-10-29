Малахова вызвали в СК из-за пропажи Светличной

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на оседомленный источник. Инсайдер утверждает, что следователи якобы хотят опросить Малахова и нескольких членов его команды.

Светличную нашли на съемках ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» после суток поисков звезды, в которых принимали участие волонтеры и сотрудники правоохранительных органов . Малахов после опубликовал совместное фото с актрисой из телестудии на своей странице в Instagram, заявив, что знаменитость «нашлась».

О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября. Утверждалось, что заявление в полицию подал ее сын. При этом младший сын Светличной Алексей Ивашов сообщал «Газете.Ru», что не обращался в правоохранительные органы. Ивашов также рассказывал, что после обнаружения в студии у Малахова Светличная так и не вышла на связь с родственниками.