Депутата Госдумы Рашкина поймали с тушей лося под Саратовом. Видео

В Саратовской области полицейские остановили автомобиль, в багажнике которого была обнаружена туша лося. В машине в момент проверки находился 66-летний депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин и 49-летний мужчина. Об этом сообщает Telegram -канал URA.RU, в распоряжении которого оказались снятые правоохранителями кадры.

Во время беседы народный избранник сообщил, что нашел зверя в лесу, он и его приятель решили забрать лося с собой и разделать. Рашкину было предложено пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, однако депутат от процедуры отказался, сообщает URA.RU.