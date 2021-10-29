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Россиянка разбила стекло такси за отказ везти ее бесплатно и попала на видео

Lenta.ru
23 минуты назад

В Крыму россиянка разбила лобовое стекло автомобиля из-за того, что таксист отказался везти ее бесплатно. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Mash на волне».

На кадрах видно, как женщина на улице нападает на таксиста. Водитель рассказывает, что россиянка не хочет оплачивать поездку и ведет себя агрессивно. К автору видео подходит женщина, которая просит увезти девушку за 1000 рублей — мужчина отказывается, потому что россиянка бьет его машину и «выколупывает глаза».

Когда таксист просит 500 рублей в качестве штрафа за нанесенный ущерб, россиянка оскорбляет его и начинает бить кулаками машину. Видеозапись заканчивается на том, что водитель показывает разбитый телефон и лобовое стекло автомобиля, а также просит вызвать полицию.

Ранее в Новосибирске россиянин разбил окно такси за отказ водителя везти ребенка без детского кресла. Водитель приехал на вызов по тарифу «эконом». По его словам, в результате нападения было разбито не только стекло, но и мобильный телефон.

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