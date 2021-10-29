Крымчанка набросилась на таксиста за отказ везти ее бесплатно

В Крыму пьяная женщина набросилась с кулаками на таксиста, который отказался везти ее бесплатно. Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», неадекватная пассажирка разбила лобовое стекло такси и попыталась выцарапать мужчине глаза.

Женщина выпивала вместе с друзьями в поселке Первомайском и ей вызвали такси, чтобы она могла уехать к себе домой в Красноперекопск. Однако приехавшему таксисту пассажирка сразу заявила, что платить не собирается, пообещав отдать деньги позже. Кроме того, оплачивать проезд отказались ее муж и друзья.

По этой причине таксист отказался везти женщину, и это вывело ее из себя. Пассажирка обматерила мужчину, расцарапала ему лицо, начала громить автомобиль и разбила лобовое стекло. Таксист вызвал полицейских, которые задержали буйную крымчанку и доставили ее в отделение полиции.