Русскоязычного журналиста приговорили в Латвии

«Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил Алексеева к году и двум месяцам реального лишения свободы, как и требовал прокурор. Мы запросим полное решение суда и, естественно, будем его обжаловать, потому что по этому делу, действительно, нет доказательств», – передает ТАСС слова Янсоне.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в декабре 2017 года заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению СГБ, на изъятых носителях информации якобы были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Журналист был отпущен под подписку о невыезде.