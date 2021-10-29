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Русскоязычного журналиста приговорили в Латвии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
44 минуты назад

Пардаугавский суд Риги приговорил местного оппозиционного русскоязычного журналиста Юрия Алексеева к одному году и двум месяцам лишения свободы, сообщила его адвокат Имма Янсоне.

Русскоязычного журналиста приговорили в Латвии
Фото: Звезда Grigorijlv/YouTubeЗвезда Grigorijlv/YouTube

«Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил Алексеева к году и двум месяцам реального лишения свободы, как и требовал прокурор. Мы запросим полное решение суда и, естественно, будем его обжаловать, потому что по этому делу, действительно, нет доказательств», – передает ТАСС слова Янсоне.

Адвокат уточнила, что прокуратура Латвии выдвинула обвинения в отношении Алексеева по трем статьям уголовного закона страны: разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в декабре 2017 года заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению СГБ, на изъятых носителях информации якобы были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Журналист был отпущен под подписку о невыезде.

Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как страны Прибалтики издеваются над русскими активистами.

Происшествия,Юрий Алексеев,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,
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