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Учитель устроила скандал на уроке из-за мата. Видео

Александр Кузьмин
55 минут назад

Школьная учительница устроила скандал на уроке. Причиной такого поведения стала нецензурная лексика в отрывке сериала, в котором изображен употребляющий матерные слова Пушкин.

Снятое одним из учеников видео появилось в TikTok. На кадрах педагог бурно отреагировала на сквернословие.

«Это матом что ли? А ну выключай, выключай я сказала! Это же ужас какой-то! Там же ни одного слова приличного нет! Это про Пушкина! Это же деградация! Вас деградируют, всю страну деградируют!» – заявила педагог.

Кроме того, преподаватель пообещала поставить двойки за четверть всем, кто будет смотреть эту запись.

«Скоты!» – резюмировала свою речь женщина.

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