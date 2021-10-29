Школьная учительница устроила скандал на уроке. Причиной такого поведения стала нецензурная лексика в отрывке сериала, в котором изображен употребляющий матерные слова Пушкин.
Снятое одним из учеников видео появилось в TikTok. На кадрах педагог бурно отреагировала на сквернословие.
«Это матом что ли? А ну выключай, выключай я сказала! Это же ужас какой-то! Там же ни одного слова приличного нет! Это про Пушкина! Это же деградация! Вас деградируют, всю страну деградируют!» – заявила педагог.
Кроме того, преподаватель пообещала поставить двойки за четверть всем, кто будет смотреть эту запись.
«Скоты!» – резюмировала свою речь женщина.