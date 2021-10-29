Появилось видео с последними словами осужденных по делу «Зимней вишни»

«Мне очень больно за все то, что случилось. Какая произошла трагедия, это невыносимо больно. И мне невыносимо больно. В связи с этой трагедией я прошу всех простить меня, прошу прощения у всех, у всего общества, которые испытали и горе, и слезы, и страх. Простите меня», – сказала женщина.