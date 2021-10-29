Появилось видео с последними словами осужденных по делу «Зимней вишни»

Фигуранты уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» выступили на суде с последними словами. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал Mash.
«Я любила свой работу всей душой, отдавала все – и все силы, и все способности. Я была полностью уверена, что там всегда все надежно и хорошо», – заявила гендиректор компании-собственника Юлия Богданова.
Гендиректор сгоревшего торгового центра Надежда Судденок обратилась к родственникам погибших и попросила у них прощения.
«Мне очень больно за все то, что случилось. Какая произошла трагедия, это невыносимо больно. И мне невыносимо больно. В связи с этой трагедией я прошу всех простить меня, прошу прощения у всех, у всего общества, которые испытали и горе, и слезы, и страх. Простите меня», – сказала женщина.
Сегодня Заводской районный суд города Кемерова вынес приговор восьми обвиняемым по делу о пожаре в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, еще 147 пострадали.
Гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», являющийся компанией-собственником ТЦ, Юлию Богданову приговорили к 14 годам колонии, технического директора Георгия Соболева – к 11 годам лишения свободы, а гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок – к 13,5 годам колонии. Реальные сроки лишения свободы получили и остальные пять фигурантов уголовного дела.