Из дома петербуржца украли 60 млн рублей

У петербургского бизнесмена Даниила Энгельке похитили 60 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», неизвестные взломали установленный у него дома сейф.

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Энгельке, владелец компании-застройщика, хранил деньги в своем доме в поселке Солнечное. В конце октября он обнаружил их исчезновение и обратился в полицию.

По мнению бизнесмена, взломать сейф могли еще в начале сентября. Как именно преступники проникли в дом, пока неизвестно, - охранная сигнализация не срабатывала. Однако полицейские нашли в доме отпечатки пальцев и следы обуви, сейчас эти улики изучают.

По данным СПАРК, 60 миллионов рублей - годовая прибыль компании Энгельке за 2020 год.

Месяц назад в Москве у гендиректора турфирмы отобрали 27 миллионов рублей.