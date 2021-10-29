В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.98
Войти в почту

Из дома петербуржца украли 60 млн рублей

Мария Иванова
42 минуты назад

У петербургского бизнесмена Даниила Энгельке похитили 60 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», неизвестные взломали установленный у него дома сейф.

Из дома петербуржца украли 60 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Энгельке, владелец компании-застройщика, хранил деньги в своем доме в поселке Солнечное. В конце октября он обнаружил их исчезновение и обратился в полицию.

По мнению бизнесмена, взломать сейф могли еще в начале сентября. Как именно преступники проникли в дом, пока неизвестно, - охранная сигнализация не срабатывала. Однако полицейские нашли в доме отпечатки пальцев и следы обуви, сейчас эти улики изучают.

По данным СПАРК, 60 миллионов рублей - годовая прибыль компании Энгельке за 2020 год.

Месяц назад в Москве у гендиректора турфирмы отобрали 27 миллионов рублей.

Четверо грабителей в медицинских масках и с битами напали на бизнесмена, когда он шел по улице. Они избили его и забрали сумку с деньгами. Полиция возбудила дело о разбойном нападении.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители