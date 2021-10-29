Нападение бармена со стулом на полицейского в Москве попало на видео

В одном из заведений на Арбате в Москве бармен напал на полицейского, проводившего рейд по заведениям, не соблюдающим новый режим работы, связанный с коронавирусными ограничениями. Видео публикует telegram-канал «Shot».
На кадрах можно увидеть нападение бармена на сотрудника полиции. Лейтенант поставил блок, что позволило отделаться ушибом руки.
Сообщается, что причиной агрессивного поведения бармена стало нежелание закрывать заведение после полуночи. Нарушитель задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.