Обыск пассажиров из-за пропажи пледа на борту самолета попал на видео

На борту самолета авиакомпании NordStar, следовавшего из Москвы в Сочи , пассажиров обыскали из-за пропажи пледа в бизнес-классе. Видео публикует telegram-канал «Подъем».

По словам пассажиров рейса, после посадки в аэропорту Сочи пассажиры подверглись обыску сотрудниками полиции в присутствии стюардесс и провели в самолете лишние полчаса. Правоохранители не представились и не предоставили никаких документов, разрешающих совершать данные действия. Плед нашелся на одном из пассажирских кресел эконом-класса.