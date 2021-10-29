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Обыск пассажиров из-за пропажи пледа на борту самолета попал на видео

Александр Кузьмин
28 минут назад

На борту самолета авиакомпании NordStar, следовавшего из Москвы в Сочи, пассажиров обыскали из-за пропажи пледа в бизнес-классе. Видео публикует telegram-канал «Подъем».

По словам пассажиров рейса, после посадки в аэропорту Сочи пассажиры подверглись обыску сотрудниками полиции в присутствии стюардесс и провели в самолете лишние полчаса. Правоохранители не представились и не предоставили никаких документов, разрешающих совершать данные действия. Плед нашелся на одном из пассажирских кресел эконом-класса.

«Визуальный осмотр ручной клади проводился сотрудниками полиции без участия экипажа в соответствии с полномочиями, которые предоставлены органам полиции действующим законодательством РФ. Это заняло не более 15 минут. В результате действий полиции имущество было найдено. Большая часть пассажиров отнеслась с пониманием» - сообщила пресс-секретарь NordStar Полина Чернова.

В авиакомпании утверждают, что извинились перед пассажирами за задержку.

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