Обыск пассажиров из-за пропажи пледа на борту самолета попал на видео

На борту самолета авиакомпании NordStar, следовавшего из Москвы в Сочи, пассажиров обыскали из-за пропажи пледа в бизнес-классе. Видео публикует telegram-канал «Подъем».
По словам пассажиров рейса, после посадки в аэропорту Сочи пассажиры подверглись обыску сотрудниками полиции в присутствии стюардесс и провели в самолете лишние полчаса. Правоохранители не представились и не предоставили никаких документов, разрешающих совершать данные действия. Плед нашелся на одном из пассажирских кресел эконом-класса.
«Визуальный осмотр ручной клади проводился сотрудниками полиции без участия экипажа в соответствии с полномочиями, которые предоставлены органам полиции действующим законодательством РФ. Это заняло не более 15 минут. В результате действий полиции имущество было найдено. Большая часть пассажиров отнеслась с пониманием» - сообщила пресс-секретарь NordStar Полина Чернова.
В авиакомпании утверждают, что извинились перед пассажирами за задержку.