Смертельная авария легковушек в Тверской области попала на видео

Страшное ДТП с участием Lada Granta и ВАЗ-2107 произошло на трассе в Зубцовском районе Тверской области . Трое человек погибли, двое в больнице. Видео публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах, снятых на видеорегистратор едущего позади автомобиля видно, как водитель Lada Granta теряет управление на мокрой дороге и на высокой скорости вылетает на встречную полосу, где сталкивается с ВАЗ-2107. Оба автомобиля получили повреждения и вылетели в кювет, «семерка» перевернулась.