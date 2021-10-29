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Смертельная авария легковушек в Тверской области попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Страшное ДТП с участием Lada Granta и ВАЗ-2107 произошло на трассе в Зубцовском районе Тверской области. Трое человек погибли, двое в больнице. Видео публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах, снятых на видеорегистратор едущего позади автомобиля видно, как водитель Lada Granta  теряет управление на мокрой дороге и на высокой скорости вылетает на встречную полосу, где сталкивается с ВАЗ-2107. Оба автомобиля получили повреждения и вылетели в кювет, «семерка» перевернулась.

За рулем «Гранты» находилась 21-летняя девушка. Оба водителя погибли, а также погиб пассажир «семерки». Двое выживших в больнице.

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