Смертельная авария легковушек в Тверской области попала на видео

Страшное ДТП с участием Lada Granta и ВАЗ-2107 произошло на трассе в Зубцовском районе Тверской области. Трое человек погибли, двое в больнице. Видео публикует telegram-канал «Shot».
На кадрах, снятых на видеорегистратор едущего позади автомобиля видно, как водитель Lada Granta теряет управление на мокрой дороге и на высокой скорости вылетает на встречную полосу, где сталкивается с ВАЗ-2107. Оба автомобиля получили повреждения и вылетели в кювет, «семерка» перевернулась.
За рулем «Гранты» находилась 21-летняя девушка. Оба водителя погибли, а также погиб пассажир «семерки». Двое выживших в больнице.