29-летний житель Тулы повредил электропоезд в порыве гнева, вызванного не приездом друга. Мужчина перепутал дату прибытия и пришел в ярость. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».
На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения можно увидеть, как мужчина громит электричку, бросает камни в окна после чего забирается в образовавшееся отверстие. На осколки обратили внимание сотрудники железной дороги. Они обратились в полицию.
«Сначала он попытался открыть дверь тамбура машиниста, но потерпел неудачу. Тогда он спустился на железнодорожное полотно, взял камень и бросил его в стекло двери машиниста. Спустя некоторое время ему все же удалось проникнуть в электропоезд. Хулиган взял с пожарного щита топор и разбил стекло межсалонной двери» - рассказали в транспортной полиции.
Злоумышленник был задержан. В настоящее время уголовное дело передано в суд.