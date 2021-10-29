«Сначала он попытался открыть дверь тамбура машиниста, но потерпел неудачу. Тогда он спустился на железнодорожное полотно, взял камень и бросил его в стекло двери машиниста. Спустя некоторое время ему все же удалось проникнуть в электропоезд. Хулиган взял с пожарного щита топор и разбил стекло межсалонной двери» - рассказали в транспортной полиции.