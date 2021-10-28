У подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова нашли немецкий кинжал

У покончившего с собой Андрея Скрипкина, которого обвиняют в убийстве семьи Михаила Яхонтова в Москве, при задержании обнаружили немецкий кинжал и четыре охотничьих ножа. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сейчас правоохранители допрашивают водителя, который возил Скрипкина по Белоруссии.

Задержание обвиняемого произошло в гостинице в Витебской области. Силовики взяли Скрипкина на выходе из отеля вместе с водителем. На допросе мужчина сначала заявил, что не причастен к убийству, после чего рассказал, что знает о нем из СМИ. Потом Скрипкину внезапно стало плохо, и приводить его в чувство пришлось с помощью нашатыря.

После этого задержанный стал рассказывать про убийство семьи экс-банкира в квартире на Мосфильмовской, однако изъяснялся странными и спутанными формулировками. В ИВС он связал веревку из разорванной подушки и покончил с собой.

Водителя, которого задержали со Скрипкиным, сейчас допрашивают. Мужчина задержан по меньшей мере из-за наличия у него травматического оружия. Следователи выясняют, как давно он знает Скрипкина и причастен ли к тройному убийству в Москве.

Напомним, что 26 октября в квартире на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили тела мужчины женщины и маленького ребенка с признаками насильственной смерти. Позднее стало известно, что погибшими оказались экс-замглавы московского филиала «Смоленского банка», 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя супруга и их восьмилетний сын.

В 2020 году Яхонтов вышел на свободу после отбывания срока по делу о преднамеренном банкротстве и выводе средств за рубеж. Кроме того, по гражданскому иску экс-банкир остался должен более 2 млрд рублей.

Позднее в Белоруссии полиция задержала подозреваемого в убийстве – бывшего партнера по бизнесу Андрея Скрипкина. 28 октября стало известно, что Скрипкин совершил самоубийство в следственном изоляторе в Белоруссии.