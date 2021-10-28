«Дело Яхонтова»: что будет после смерти подозреваемого в убийстве семьи банкира

Следственный комитет Белоруссии проводит доследственную проверку по факту смерти в изоляторе Витебска 55-летнего Андрея Скрипкина, который подозревается в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Само убийство также до сих пор расследуют, пишет «Коммерсант».

Уголовное преследование Скрипкина может быть прекращено только с согласия близких родственников. Однако те могут настоять на суде, чтобы добиться посмертной реабилитации обвиняемого. В СКР сообщили, что расследование смерти Скрипкина продолжится вплоть до установления всех деталей происшедшего.

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Как пояснил «Вечерней Москве» заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов, следователи будут продолжать работу по доказательству вины Скрипкина, после чего суд определит степень его виновности, изучив все материалы уголовного дела.

Он мог признаться в содеянном, но если всё свидетельствует о другом, объективное [положение дел] противоречит его признанию, то судья не вынесет обвинительный приговор, — заявил юрист.

Как пишет Telegram-канал «112», Скрипкин после задержания успел признаться, что тщательно готовился к убийству банкира и его семьи. По его словам, причиной его поступка стали финансовые разногласия и долги. Скрипкин пришёл домой к Яхонтову 24 октября в 19.00, а из квартиры ушёл только утром 25 октября. Сообщается, что перед убийством он связал банкира и его семью скотчем и пытал.

Ранее сообщалось, что преступление было спонтанным: Скрипкин поругался с Яхонтовым при обсуждении неких финансовых вопросов, а после возникшей драки напал на банкира и членов его семьи и связал их. Не добившись выполнения своих условий, он расправился со всеми троими.

Тела банкира, его жены и их восьмилетнего сына обнаружили 26 октября, после того как семья с 24 октября перестала выходить на связь. Вскоре после обнаружения тел убитых московская полиция разослала ориентировки по розыску автомобиля Solaris белого цвета, на котором мог скрыться подозреваемый. Машина была объявлена в розыск после того, как её зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с домом Михаила Яхонтова. Впоследствии выяснилось, что Скрипкин на машине уехал из Москвы в Белоруссию и, вероятно, планировал перебраться на Украину или в страны Евросоюза. Машина была вычислена благодаря системе «Поток», после чего её водителя задержали.

Дочь убитого в Москве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова Анастасия рассказала, что за несколько дней до его убийства отцу поступали угрозы. По её словам, от него требовали вернуть 600 млн рублей долга, сообщает РЕН ТВ.

Девушка сообщила, что её отцу звонила некая Елена Карелина. По данным издания «СоцИнформБюро», это руководитель ООО «Научно-производственное предприятие СпецАвиа». В разговоре речь могла идти о задолженности обанкротившегося банка. На момент краха, уточняется, у него оставалась задолженность перед кредиторами в размере, превышающем 19 млрд рублей.

Сама Карелина утверждает, что никогда с Яхонтовым не разговаривала, а последний раз видела его на заседании суда по делу, в котором была свидетельницей, передают «Известия».

Подозреваемый в убийстве Яхонтова пришел в дом банкира в попытках решить свои финансовые проблемы, но договориться так и не смог, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России, полковник милиции в отставке Иван Соловьев.

«Этот господин, который совершил самоубийство в СИЗО Белоруссии, Скрипкин, который признался, дал признательные показания следователю, он же являлся бывшим деловым партнером, не акционером, как Павел Шитов. Мы понимаем, что сам господин Яхонтов был осужден, потом выпущен, у них на двоих с Шитовым остался долг государству в размере 19 миллиардов рублей. За самим Яхонтовым числится 8,2 миллиарда. Соответственно, не закрыты остались долги, в кредиторах там не только юридические лица, но и физические», - отметил Соловьев.

По его словам, именно огромные долги и требования кредиторов стали причиной разногласий бывших партнеров, которым не удалось договориться.

«Я могу предположить, это моя версия, что этому господину Скрипкину тоже определенные люди, которые понесли серьезные финансовые потери в связи с деятельностью «Смоленского банка», предъявляли серьезные претензии, которые были основаны на необходимости ему вернуть деньги. Скорее всего, он пришел к господину Яхонтову с тем, чтобы урегулировать этот вопрос - либо получить какой-то совет, как ему поступать, либо получить какие-то деньги, обязательства. Судя по тому, что там произошло, ему это сделать не удалось. Скорее всего, Яхонтов его просто ничем не обнадежил. Поскольку у того ситуация была уже крайняя, ему фактически нечего было терять. Как сегодня вышибают долги, мы прекрасно знаем, какие есть методы, что это за люди и до какого крайнего морально-психического истощения они могут довести должника. Скорее всего, он пришел к Яхонтову, как к последней надежде. Он попытался это все получить силой, а потом просто убирал свидетелей», - предположил собеседник «Радиоточки НСН».

Соловьев подчеркнул, что Скрипкин, вероятно, принимал решение об убийстве самостоятельно, не предусмотрев целый ряд вопросов – начиная от камер наружного наблюдения, заканчивая побегом в Белоруссию.

«Потом он, наивно полагая, что может скрыться на территории Белоруссии, бежал туда, но понятно, что там еще все более заметные, чем на территории России, он это не учел, насколько четко работают там спецслужбы. Он был пойман, потому что, скорее всего, на камерах все было зафиксировано, отпираться бесполезно. У него статья 105 – убийство двух и более лиц, это пожизненное лишение свободы. Он понимал, что вряд ли он с теми претензиями финансовыми, что у него есть, доживет до суда. Я думаю ни на кого он не работал, работал он на себя, это отчаянная попытка бывшего партнера что-то с Яхонтова стребовать и расплатиться с кредиторами. Я думаю, дело дальше развиваться не будет, будет закрыто за смертью обвиняемого», - добавил он.

Сообщение о самоубийстве Андрея Скрипкина, которого подозревают в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи, проверит посольство России в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.